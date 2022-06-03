باكو، 3 يونيو، (اذرتاج) بعث أمير دولة الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة الى رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف بمناسبة ذكرى يوم الجمهورية لبلاده. وجاء في البرقية: "فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة تحية طيبة وبعد ،،، يسرني أن أعرب لفخامتكم عن خالص التهاني بمناسبة ذكرى العيد الوطني لبلدكم الصديق، منتهزا هذه المناسبة للتعبير عن تمنياتنا باستمرار تطور ونماء العلاقات الوطيدة بين البلدين والشعبين الصديقين. مع أطيب تمنياتي لفخامتكم بموفور الصحة والعافية، ولجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق دوام التقدم والازدهار. وتقبلوا فخامتكم خالص التقدير ،،، نواف الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت".

AZERTAG.AZ : أمير دولة الكويت يبعث ببرقية تهنئة الى الرئيس الأذربيجاني

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