باكو، 3 يونيو، (اذرتاج) أرسل ولي العهد بدولة الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الجمهورية لبلاده. كما يلي في البرقية: "فخامة الرئيس إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان الصديقة تحية طيبة وبعد ،،، يسرني أن أعرب لفخامتكم عن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة العيد الوطني لجمهورية اذربيجان الصديقة. ويطيب لي بهذه المناسبة المجيدة ان اعبر لكم عن اصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة والتوفيق، راجيا لجمهورية أذربيجان وشعبها الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وتقبلوا فخامتكم خالص تحيات ،،، مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد"

AZERTAG.AZ : ولي العهد بدولة الكويت يهنئ الرئيس الأذربيجاني

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