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    أذربيجان توقع مذكرة مع إيران

    ٠٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٩:٠٧]

    باكو، 3 يونيو، أذرتاج

    التقى وزير الاقتصاد الاذربيجاني ميكائيل جباروف بوزير النفط الإيراني جواد اوجي.

    ابلغ الوزير جباروف انه بحث مع الوزير الإيراني اوجي الوضع الراهن للعلاقات الاقتصادية بين البلدين وآفاق تنميتها مفيدا أنّ مذكرة وقع عليها بين الطرفين من شأنها أنّ تنفع توسيع التعاون في مجال الغاز الطبيعي بين الجانبين.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان توقع مذكرة مع إيران
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