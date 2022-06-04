أذربيجان: 6 إصابات بكورونا في 3 يونيو

باكو، 4 يونيو، (اذرتاج)

سجلت إصابة 6 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 10 مصابين من الفيروس خلال 3 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و791 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و29 مصابين منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و713 مريض منهم ويستمر علاج 49 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2112 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و903 ألف و117 فحص طبي.