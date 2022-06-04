أذربيجان: تطعيم 1917 جرعة من لقاح كورونا في 3 يونيو

باكو، 4 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1917 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 3 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 326 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و199 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1255 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و728 ألف و206 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و348 ألف و845 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و849 ألف و599 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و285 ألف و415 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 246 ألف و347.