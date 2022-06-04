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    إجمالي عائدات حقل "آذري-جيراق-جونشلي" يبلغ 3.8 مليار دولار في 5 أشهر

    ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٥‎٦]

    باكو، 4 يونيو، (اذرتاج)

    بلغ اجمالي عائدات حقل " آذري-جيراق-جونشلي" 3 مليارات و828 مليون دولار امريكي خلال خمسة أشهر من العام الجاري، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة العلاقات العامة بصندوق النفط الحكومي.

     

    AZERTAG.AZ :إجمالي عائدات حقل "آذري-جيراق-جونشلي" يبلغ 3.8 مليار دولار في 5 أشهر
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    إجمالي عائدات حقل "آذري-جيراق-جونشلي" يبلغ 3.8 مليار دولار في 5 أشهر