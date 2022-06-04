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    إجمالي الإيرادات من حقل "شاه دنيز"

    ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]

    باكو، 4 يونيو، (اذرتاج)

    بلغ إجمالي الإيرادات من حقل "شاه دنيز" (الغاز والمكثفات) خلال خمسة أشهر 526 مليون و537 ألف دولار أمريكي، حسبما افادته وكالة اذرتاج نقلا عن دائرة العلاقات العامة بصندوق النفط الحكومي.

    كما بلغت عائدات بيع المكثفات في حقل "شاه دنيز" 144 مليون و522 ألف دولار أمريكي خلال الفترة المشمولة بالتقرير.

     

    AZERTAG.AZ :إجمالي الإيرادات من حقل "شاه دنيز"
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