أذربيجان: محافظة شوشا

باكو، 1 يونيو، أذرتاج

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أسست محافظة شوشا 8 أغسطس عام 1930م ومساحة المحافظة حاليا 31ر0 ألف كم مربع. ويبلغ عدد سكانها 7ر33 ألف نسمة حسب إحصاءات 1 يناير عام 2020م بالكثافة السكانية البالغة 112 نسمة على كل كم مربع.

والمسافة بين المحافظة والعاصمة باكو 373 كم.

وتتألف المحافظة من 39 منطقة سكنية وهي مدينة شوشا العاصمة وقصبة تورش صو وقرى مالي بكلي ويوخاري قوشجيلار وخَلْفَلي ودكّانلار وزمان بَيَسي وشوشولو وميرزالار وغيب علي ولاتشينلار وشيرلان وشاي كند وباشالار وماميشلار وخانالي وإمام قولولار وجميلّر وصافي خانلار وخانليق بَيَه والله قولولار وبويوك قلعة درسي وكيجيك قلعة درسي وجوي تالا واونويرست وزاريسلي ونبيلار وصاري بابا وطاش ألتي ونقيلار وخداورديلار.

وألغيت المحافظة عام 1963م وضمت الى محافظة خانكندي الى استعادتها عام 1965م مستقلة وتقع على سلسلة قراباغ من القوقاز الصغرى.

وتضاريس شوشا جبلية وذروتها العليا جبل كيرس الكبير في الارتفاع 2725م.

ومناخ شوشا حار معتدل جاف في الصيف والشتاء بارد وحرارة الطقس المتوسطة في يناير 4 مئوية تحت الصفر و16-19 مئوية في يوليو مع حجم الامطار المتوسط السنوي عند 700-800 ملم.

ويجري نهر قارقار من خلال أراضيها.

اقتصاد المحافظة يعتمد على تربية المواشي.

وتحيطها غابات صافية وعيون باردة وجو صاف.

وبنيت شوشا من جانب خان قره باغ بناه علي خان الذي أسس خانية قراباغ عام 1750م عقب اغتيال الشاه نادر أفشار في خيمته غدرا مستغلا انقسام دولة ايران عقب مقتله.

وبحكم معاهدة جوليستان المؤرخة في 12 أكتوبر عام 1813م بين ايران وروسيا انتقلت تبعية خانية قره باغ الى سيطرة روسيا مع بضع خانيات أذربيجان الأخرى.

وأصبحت شوشا مركزا ثقافيا تاريخيا في حياة أذربيجان وعرضت اول مسرحية في شوشا عام 1848م وكان في شوشا في القرن التاسع عشر 95 شاعرا و22 موسيقيا و38 مغنيا للموغام و19 خطاطا و16 نقاشا و12 مستنسخا و5 علماء للفيزياء الفلكي و18 مهندسا معماريا و16 طبيبا و42 مدرسا وغيرهم ممن جعلوا شوشا مركزا ثقافيا.

واحتل غزاة أرمينيا شوشا 8 مايو عام 1992م خلال حرب قره باغ الأولى الى أنّ حررت أبناء الوطن الباسلين مدينة شوشا من الاحتلال الأرميني خلال العمليات العسكرية التي شنتها أذربيجان ضد الاحتلال الأرميني منذ 27 سبتمبر عام 2020م لتحريرها 8 نوفمبر من الاحتلال الأرميني.

جريدة شوشا الصادرة منذ 1932م تسلط الضوء على حياة المحافظة.

وفي شوشا عدد عديد من المعالم والآثار الثقافية والتاريخية ومن اشهرها مساجد الحاج يوسف وتشول قلعة وخواجة مرجانلي وقويوقلوق وسيدلي ومردينلي من القرن الثامن عشر وكذلك مساجد أشاغي جوهر أقا وجولفالار ويوخاري جوهر أقا وماماي ومالي بكلي من القرن التاسع عشر وكنيسة الألبان القوقازيين ومسجد شيرلان وكنيسة روسية وجدران قلعة شوشا بطول 8 كم وأبراج جدران القلعة بعدد 17 برجا و17 حيا سكنيا قديما وفي كل حي مسجد وعين وحمام خاص به و4 كاروانسرايات ومضمار شوشا ومدرسة البنات في مالي بكلي وغارة الحضرة علي وحمام "باب" المبني من جانب بهمن ميرزا قاجار وقلعة ليلي الأسطورية ومشفى ذو مئذنتين في حي تشوخور ومشفى الحضرة عباس وسجن مبني من جانب بنت خان قراباغ خورشيد بانو ناتوان ومدرسة الفنون التقنية الأولى في أذربيجان وصيدلية خضراء ومجمع المدرسة المبني من جانب الخان إبراهيم خليل عام 1801م بفناء مسجد جوهر أقا ومجمع أضرحة وزير خان قره باغ ميرزا جمال بك جوانشير وافرا داسرته وقصر السيد اقابكيم اقا وقصر صادق جان عازف التار المرموق وقلعة شاه بولاق ومجمع امارة خان قراباغ وقصر السيد محمد حسن أقا وقصر صمد بك مهمان داروف وقصر الحاج شكر وبيت قاضي قره باغ وقصر نجف قولو أقا وبيت السيد مجيد وقصر الحاج غلام وبيت الله وئرنلي كربلائي شيرين ومقبرة ميرزا حسن وعيون ميدان وعيسى وساخسي واوْدان وشور وشاكيلي وقوتور وحمامات الحاج صالح وأوغورلو بك والسيدة خير النساء وشاهباز بك والحاج عبد الرحيم وغيرها.