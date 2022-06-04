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    توقيع اتفاقية تعاون بين سوكار وبي بي في شوشا

    ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٤٣]

    شوشا، 4 يونيو، أذرتاج

    وقعت شركتا النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار وبي بي البريطانية على اتفاقية تعاون على هامش الدورة الخاصة المنظمة في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني من أسبوع باكو للطاقة.

    وتنص الوثيقة الموقع عليها من جانب رئيس سوكار بالإنابة النائب الأول لرئيس سوكار روشن نجف والرئيس الإقليمي لبي بي غاري جونس على دارسة إمكانات الطاقة المتجددة في أذربيجان ووضع وتحقيق شؤون التعاون في هذا المجال وكذلك مشاريع مشتركة.

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