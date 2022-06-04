شوشا، 4 يونيو، أذرتاج وقعت شركتا النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ومصدر الإماراتية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة. وقع على الوثيقة في حفل منظم في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس سوكار بالإنابة النائب الأول لرئيس سوكار روشن نجف والمدير التنفيذي بالإنابة فواز هادي سالم علي المحرمي.

AZERTAG.AZ : توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار ومصدر في مجال الطاقة المتجددة

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