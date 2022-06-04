  • الرئيسية
    • / اقتصاد

    اقتصاد


    توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار ومصدر في مجال الطاقة المتجددة

    ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٣٨]

    شوشا، 4 يونيو، أذرتاج

    وقعت شركتا النفط الوطنية الأذربيجانية سوكار ومصدر الإماراتية على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطاقة المتجددة.

    وقع على الوثيقة في حفل منظم في مدينة شوشا المحررة من الاحتلال الأرميني رئيس سوكار بالإنابة النائب الأول لرئيس سوكار روشن نجف والمدير التنفيذي بالإنابة فواز هادي سالم علي المحرمي.

    AZERTAG.AZ :توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار ومصدر في مجال الطاقة المتجددة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]
    رئيس سوكار بالإنابة: تفتتح صحفة جديدة في تاريخ الشركة
    ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]
    شركة "بوتا ايرويس" تبدأ تسير أول رحلتها إلى باتومي
    ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٠٣]
    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
    ٠٣.٠٦.٢٠٢٢ [١٩:٠٧]
    أذربيجان توقع مذكرة مع إيران
    توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار ومصدر في مجال الطاقة المتجددة توقيع مذكرة تفاهم بين سوكار ومصدر في مجال الطاقة المتجددة