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    نفطجي يفسخ العقد مع المدافع البرتغالي بعد عام

    ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٤٠]

    باكو، 4 يونيو، أذرتاج

    فسخ نادي نفطجي لكرة القدم العقد مع مدافعه البرتغالي هوغو باستو عن التراضي.

    قال النادي في بيان إنّ القيادة رفعت الشكر على خدمات اللاعب البرتغالي متمنية له نجاحا في مشواره اللاحق.

    يذكر أنّ المدافع باستو المنتقل الى نفطجي في صيف 2021م خرج على الملاعب في 11 مباراة.

     

     

    AZERTAG.AZ :نفطجي يفسخ العقد مع المدافع البرتغالي بعد عام
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