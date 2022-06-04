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    شركة "بوتا ايرويس" تبدأ تسير أول رحلتها إلى باتومي

    ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٥‎:٥‎٢]

    تبليسي، 4 يونيو، (اذرتاج)

    بدأت شركة الطيران الأذربيجانية المنخفضة التكلفة "بوتا إيرويز" (Buta Airways) في 3 يونيو تسيير أول رحلتها الى مدينة باتومي الجورجية.

    أفادت وكالة اذرتاج ان القنصل العام لأذربيجان في مدينة باتومي برويز إسماعيلزاده ورئيس إدارة السياحة في أدجارا تيناتين زويدزي ومدير مطار باتومي الدولي علي أوزغور باهليفان وممثل شركة "بوتا إيرويز" في مدينة باتومي وغيرهم من الضيوف الرسميين شاركوا في حفل استقبال شركة طيران "بوتا" في مطار باتومي.

    واستقبلت فرقة أدجارا الوطنية للرقص الضيوف من باكو في مطار باتومي.

    تذوق الركاب أطباق لذيذة من المطبخ الجورجي.

    ستسير رحلات في اتجاه باكو - باتومي - باكو مرتين في الأسبوع.

    AZERTAG.AZ :شركة "بوتا ايرويس" تبدأ تسير أول رحلتها إلى باتومي
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