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    رئيس سوكار بالإنابة: تفتتح صحفة جديدة في تاريخ الشركة

    ٠٤.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٠٠]

    شوشا المحررة، 4 يونيو، أذرتاج

    قال رئيس سوكار بالإنابة روشن نجف في كلمة ألقاها في الدورة الخاصة المكرسة لموضوع "الطريق الواصل الى صفر صاف: تنمية إمكانات الطاقة الخضراء في منطقتي قراباغ وزنكزور الشرقية الاقتصاديتين" إنّ تاريخ شركة النفط الوطنية سوكار تشهد افتتاح صفحة جديدة.

    وأوضح نجف أنّ سوكار تنظر الي نفسها في استراتيجيتها المؤسسية كشركة طاقة معلنا أننا سنواصل فعالياتنا الرامية الى ضمان امن طاقة المنطقة كوننا لاعبا رئيسيا ونفتح صفحة جديدة في تاريخ سوكار ويدور الحديث عن موارد الطاقة البديلة في الوقت الذي يطلب بتنفيذ أعمال خاصة بموارد الطاقة التقليدية حاليا أيضا ونعمل في كلا المجالين علما بأن المشاريع التي تخص الطاقة التقليدية ينبغي لها أنّ تستجيب عن مطالب حماية البيئة أيضا.

     

     

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