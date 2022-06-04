باكو، 4 يونيو، (اذرتاج) بعث مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق برقية تهنئة إلى الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف بمناسبة 28 مايو يوم الاستقلال لبلاده. كما يلي في البرقية: فخامة إلهام علييف الموقر رئيس جمهورية أذربيجان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته باسمنا وباسم حكومة وشعب جمهورية العراق نقدم لكم أكمل التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني لجمهورية أذربيجان، مغتنمين هذه المناسبة للتعبير عن عمق علاقات الصداقة والتعاون بين بلدينا وشعبينا الصديقين، متمنين لكم دوام النجاح والسعادة ولحكومة وشعب أذربيجان الرفاه والازدهار. وتقبلوا أسمى التقدير مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء جمهورية العراق".

AZERTAG.AZ : رئيس مجلس الوزراء العراقي يهنئ الرئيس الأذربيجاني

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