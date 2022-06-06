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    أذربيجان: تطعيم 1544 جرعة من لقاح كورونا في 5 يونيو

    ٠٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٠٠]

    باكو، 6 يونيو، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1544 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 5 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 195 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و147 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1079 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و733 ألف و819 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و349 ألف و325 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و849 ألف و964 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و287 ألف و880 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 246 ألف و650.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 1544 جرعة من لقاح كورونا في 5 يونيو
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