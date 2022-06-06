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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٢٦]

    باكو، 6 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0141

    أورو EUR 1 1.8238

    دولار أسترالي AUD 1 1.2244

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.356

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1097

    كرون دنماركي DKK 1 0.2452

    لاري جورجي GEL 1 0.5739

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.3517

    دينار الكويت KWD 1 5.5546

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3873

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0871

    جنيه مصري EGP 1 0.0912

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0895

    كرون النرويج NOK 1 0.1803

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3979

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0209

    روبل روسي RUB 1 0.027

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.296

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2366

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.146

    دولار تايوان TWD 1 0.0578

    ليرة تركيا TRY 1 0.1031

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.058

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1061

    كرون التشيك CZK 1 0.074

    يوان الصين CNY 1 0.2556

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1249

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5109

    كرون السويد SEK 1 0.1741

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7678

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1357

    ليرة لبنان LBP 100 0.1124

    ين اليابان JPY 100 1.3009

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2094

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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