البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 6 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0141
أورو EUR 1 1.8238
دولار أسترالي AUD 1 1.2244
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.356
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1097
كرون دنماركي DKK 1 0.2452
لاري جورجي GEL 1 0.5739
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.3517
دينار الكويت KWD 1 5.5546
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3873
بيسو المكسيك MXN 1 0.0871
جنيه مصري EGP 1 0.0912
لاي مولدوفا MDL 1 0.0895
كرون النرويج NOK 1 0.1803
زلوتي بولندا PLN 1 0.3979
تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0209
روبل روسي RUB 1 0.027
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.296
دولار سنغافورة SGD 1 1.2366
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.146
دولار تايوان TWD 1 0.0578
ليرة تركيا TRY 1 0.1031
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.058
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1061
كرون التشيك CZK 1 0.074
يوان الصين CNY 1 0.2556
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1249
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5109
كرون السويد SEK 1 0.1741
فرنك سويسرا CHF 1 1.7678
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1357
ليرة لبنان LBP 100 0.1124
ين اليابان JPY 100 1.3009
بيسو تشيلي CLP 100 0.2094
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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