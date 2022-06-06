باكو، 6 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 6 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.0141 أورو EUR 1 1.8238 دولار أسترالي AUD 1 1.2244 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.356 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1097 كرون دنماركي DKK 1 0.2452 لاري جورجي GEL 1 0.5739 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167 دولار كندا CAD 1 1.3517 دينار الكويت KWD 1 5.5546 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3873 بيسو المكسيك MXN 1 0.0871 جنيه مصري EGP 1 0.0912 لاي مولدوفا MDL 1 0.0895 كرون النرويج NOK 1 0.1803 زلوتي بولندا PLN 1 0.3979 تنكه كازاخستان KZT 1 0.0039 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.0209 روبل روسي RUB 1 0.027 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.296 دولار سنغافورة SGD 1 1.2366 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.146 دولار تايوان TWD 1 0.0578 ليرة تركيا TRY 1 0.1031 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.058 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.1061 كرون التشيك CZK 1 0.074 يوان الصين CNY 1 0.2556 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1249 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.5109 كرون السويد SEK 1 0.1741 فرنك سويسرا CHF 1 1.7678 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1357 ليرة لبنان LBP 100 0.1124 ين اليابان JPY 100 1.3009 بيسو تشيلي CLP 100 0.2094 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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