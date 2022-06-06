باكو، 6 يونيو، أذرتاج دشن مجمع "شرق بازاري" (الشوق الشرقية) في باكو العاصمة بعد اعمال إعادة البناء والتأهيل والإعمار والإصلاح الشاملة. حضر حفل التدشين رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف والسيدة الأولى مهربان علييفا وتعرفا على الظروف المهيأة لدى المجمع. واحيط الرئيس علييف علما بان فريق إعادة التأهيل والإصلاح حقق المشروع باقرب صيغة ممكنة من الأصل داخلا وخارجا. وسينشط في السوق 78 مستأجرا وذلك يعني تكوين 300 فرصة عمل جديدة. ويتميز المجمع بـ16 قبة 3 قباب كبيرة و13 قبة صغيرة. يذكر أنّ مجمع سوق "شرق بازاري" بني عام 1980-1982م بعد أنّ صمم فترة 1978-1980م.

AZERTAG.AZ : تدشين مجمع "شرق بازاري" في باكو بعد إعادة البناء والتأهيل والإعمار والإصلاح

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده