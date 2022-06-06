صباح يجدد العقد مع مدافعه الآخر
AzerTAg.az
٠٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:٣٥]
باكو، 6 يونيو، أذرتاج
جدد نادي صباح باكو لكرة القدم العقد مع مدافعه بختيار حسين آلي زاده.
قال النادي في بيان إنّ القيادة قررت بتجديد العقد مع المدافع الوطني البالغ 29 عاما من العمر لمدة عام آخر.
يذكر أنّ المدافع الوطني حسن آلي زاده انضم الى صباح في ديسمبر عام 2020م وخرج لـ36 مباراة.
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