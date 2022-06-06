أذربيجان: إصابتين بكورونا اليوم

باكو، 6 يونيو، (اذرتاج)

سجلت إصابة شخصين بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى مصاب من الفيروس خلال 6 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و810 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و42 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و713 مريض منهم ويستمر علاج 55 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 1833 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و909 ألف و386 فحص طبي.