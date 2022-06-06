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    دراسات أثرية تكشف عن أكبر واقدم مستوطن مدني من العصر الحديدي في جنوب القوقاز في نخجوان الأذربيجانية

    ٠٦.٠٦.٢٠٢٢ [١٨:٥‎٠]

    نخجوان، 6 يونيو، أذرتاج

    دراسة أثرية تنفذها مجموعة من العلماء الأذربيجانيين والأمريكيين كشفت في مستوطن كول تبه العتيقة بمحافظة سدرك في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الأذربيجانية الحبيسة عن أكبر وأقدم مستوطن مدني من العصر الحديدي في جنوب القوقاز.

    وكشفت المجموعة عن شوارع معبدة بالحجارة وجزء من المباني العامة المطلة على الشوارع من المدينة العتيقة.

    وجاء في تقرير ابتدائي للمجموعة الدولية أنّ القياسات العلمية تدل على أنّ المدينة وضعت على مساحة سهلية وتشمل على 20 هيكتارا وعلى انها وضعت قبل غزوات الأورارتو على جنوب القوقاز في القرن التاسع قبل الميلاد.

    وتشير معطيات أولية الى أنّ المدينة كانت غنية وذات رفاهية عالية.

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