البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
AzerTAg.az
باكو، 7 يونيو، أذرتاج
نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يونيو حزيران اليوم.
أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:
العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف
دولار أمريكي USD 1 1.7
بيسو أرجنتيني ARS 1 0.014
أورو EUR 1 1.8161
دولار أسترالي AUD 1 1.2229
روبل بيلاروس BYN 1 0.6186
ريال برازيلي BRL 1 0.3546
درهم إماراتي AED 1 0.4628
راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1096
كرون دنماركي DKK 1 0.2441
لاري جورجي GEL 1 0.5782
روبي هندي INR 1 0.0219
دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167
دولار كندا CAD 1 1.3496
دينار الكويت KWD 1 5.5457
رينجيت ماليزي MYR 1 0.3866
بيسو المكسيك MXN 1 0.0869
جنيه مصري EGP 1 0.0912
لاي مولدوفا MDL 1 0.0895
كرون النرويج NOK 1 0.1801
زلوتي بولندا PLN 1 0.3958
تنكه كازاخستان KZT 1 0.004
سوم قيرغيزستان KGS 1 0.021
روبل روسي RUB 1 0.0275
حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2944
دولار سنغافورة SGD 1 1.2327
ريال السعودية SAR 1 0.4532
سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1463
دولار تايوان TWD 1 0.0576
ليرة تركيا TRY 1 0.1022
مانات تركمانستان TMT 1 0.4857
غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0573
دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0991
كرون التشيك CZK 1 0.0734
يوان الصين CNY 1 0.2551
جنيه إنكلترا GBP 1 2.1236
شكل الإسرائيلي ILS 1 0.51
كرون السويد SEK 1 0.1733
فرنك سويسرا CHF 1 1.7494
وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1352
ليرة لبنان LBP 100 0.1126
ين اليابان JPY 100 1.2788
بيسو تشيلي CLP 100 0.2069
سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154
روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118
ريال إيران IRR 100 0.004
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