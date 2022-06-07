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    البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

    ٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١١:٠١]

    باكو، 7 يونيو، أذرتاج

    نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يونيو حزيران اليوم.

    أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي:

    العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف

    دولار أمريكي USD 1 1.7

    بيسو أرجنتيني ARS 1 0.014

    أورو EUR 1 1.8161

    دولار أسترالي AUD 1 1.2229

    روبل بيلاروس BYN 1 0.6186

    ريال برازيلي BRL 1 0.3546

    درهم إماراتي AED 1 0.4628

    راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1096

    كرون دنماركي DKK 1 0.2441

    لاري جورجي GEL 1 0.5782

    روبي هندي INR 1 0.0219

    دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167

    دولار كندا CAD 1 1.3496

    دينار الكويت KWD 1 5.5457

    رينجيت ماليزي MYR 1 0.3866

    بيسو المكسيك MXN 1 0.0869

    جنيه مصري EGP 1 0.0912

    لاي مولدوفا MDL 1 0.0895

    كرون النرويج NOK 1 0.1801

    زلوتي بولندا PLN 1 0.3958

    تنكه كازاخستان KZT 1 0.004

    سوم قيرغيزستان KGS 1 0.021

    روبل روسي RUB 1 0.0275

    حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2944

    دولار سنغافورة SGD 1 1.2327

    ريال السعودية SAR 1 0.4532

    سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1463

    دولار تايوان TWD 1 0.0576

    ليرة تركيا TRY 1 0.1022

    مانات تركمانستان TMT 1 0.4857

    غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0573

    دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0991

    كرون التشيك CZK 1 0.0734

    يوان الصين CNY 1 0.2551

    جنيه إنكلترا GBP 1 2.1236

    شكل الإسرائيلي ILS 1 0.51

    كرون السويد SEK 1 0.1733

    فرنك سويسرا CHF 1 1.7494

    وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1352

    ليرة لبنان LBP 100 0.1126

    ين اليابان JPY 100 1.2788

    بيسو تشيلي CLP 100 0.2069

    سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154

    روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118

    ريال إيران IRR 100 0.004

     

    AZERTAG.AZ :البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم
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