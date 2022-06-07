باكو، 7 يونيو، أذرتاج نشر بنك أذربيجان المركزي تقريرا يوميا لأسعار صرف العملة الوطنية المانات المحددة من جانبه مقابل العملات الأجنبية ليوم 7 يونيو حزيران اليوم. أفادت أذرتاج عن البنك المركزي أن أسعار صرف العملة الوطنية المانات مقابل العملات الأجنبية محددة ابتداء من اليوم كما يلي: العملة الأجنبية الكود العدد سعر الصرف دولار أمريكي USD 1 1.7 بيسو أرجنتيني ARS 1 0.014 أورو EUR 1 1.8161 دولار أسترالي AUD 1 1.2229 روبل بيلاروس BYN 1 0.6186 ريال برازيلي BRL 1 0.3546 درهم إماراتي AED 1 0.4628 راند جنوب أفريقيا ZAR 1 0.1096 كرون دنماركي DKK 1 0.2441 لاري جورجي GEL 1 0.5782 روبي هندي INR 1 0.0219 دولار هونغ كونغ HKD 1 0.2167 دولار كندا CAD 1 1.3496 دينار الكويت KWD 1 5.5457 رينجيت ماليزي MYR 1 0.3866 بيسو المكسيك MXN 1 0.0869 جنيه مصري EGP 1 0.0912 لاي مولدوفا MDL 1 0.0895 كرون النرويج NOK 1 0.1801 زلوتي بولندا PLN 1 0.3958 تنكه كازاخستان KZT 1 0.004 سوم قيرغيزستان KGS 1 0.021 روبل روسي RUB 1 0.0275 حقوق السحب الخاصة لصندوق النقد الدولي SDR 1 2.2944 دولار سنغافورة SGD 1 1.2327 ريال السعودية SAR 1 0.4532 سوموني طاجيكستان TJS 1 0.1463 دولار تايوان TWD 1 0.0576 ليرة تركيا TRY 1 0.1022 مانات تركمانستان TMT 1 0.4857 غريفنا أوكرانيا UAH 1 0.0573 دولار نيوزيلندا NZD 1 1.0991 كرون التشيك CZK 1 0.0734 يوان الصين CNY 1 0.2551 جنيه إنكلترا GBP 1 2.1236 شكل الإسرائيلي ILS 1 0.51 كرون السويد SEK 1 0.1733 فرنك سويسرا CHF 1 1.7494 وون كوريا الجنوبي KRW 100 0.1352 ليرة لبنان LBP 100 0.1126 ين اليابان JPY 100 1.2788 بيسو تشيلي CLP 100 0.2069 سوم أوزبكستان UZS 100 0.0154 روبيا إندونيسيا IDR 100 0.0118 ريال إيران IRR 100 0.004

AZERTAG.AZ : البنك المركزي ينشر أسعار الصرف الرسمي اليومي للعملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية المتداولة لليوم

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