أذربيجان: تطعيم 18 جرعة من لقاح كورونا في 6 يونيو

باكو، 7 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 18 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 6 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن شخصا تلقى الجرعات ضمن المرحلة الاولى وشخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 15 شخصا الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و733 ألف و837 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و349 ألف و326 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و849 ألف و962 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و287 ألف و895 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 246 ألف و651.