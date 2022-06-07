بحث مشاركة عدد من الشركات الأمريكية في إعادة بناء وتأهيل وإعمار قره باغ المحررة
AzerTAg.az
٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٢٠]
باكو، 7 يونيو، أذرتاج
جرى لقاء بوزارة الاقتصاد بوفد من الكونغرس الأمريكي
وقيل في اللقاء إنّ الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر مستثمر في أذربيجان مع الإشارة الى نشاط نحو 250 شركة ذات الاستثمار الأمريكي في البلد في مختلف المجالات وبينها الصناعة والإنشاء والتجارة والخدمات والمصرفية والتأمين والاتصالات والزراعة وغيرها.
واستلفت الى إمكانات توسيع العلاقات الاقتصادية.
وتبادل الطرفان وجهات نظر حول أمن الطاقة وتنمية الاقتصاد الرقمي وجلب شركات أمريكية الى أعمال إعادة بناء وتأهيل وإعمار الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني وكذلك الى منطقة آلات الاقتصادية الحرة وسائر فرص التعاون.
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