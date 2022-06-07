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    افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء تالالار ببالاكن – صور

    ٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٣:٥‎٥‎]

    تالالار، بالاكن، 7 يونيو، أذرتاج

    افتتح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء قرية تالالار التذكاري المنقوش عليه صورهم في محافظة بالاكن.

    وحضر حفل الافتتاح افراد أسر الشهداء وزملاؤهم المقاتلون ورئاسة ومجتمع المحافظة والمناطق المجاورة.

    وأحيا المشاركون ذكرى الشهداء واهدوهم ثواب الفاتحة ووضعوا باقات من الزهور على قبورهم وكذلك أمام سبيل المياه.

    يذكر أنّ 18 مواطنا من قرية تالالار ضحوا بأرواحهم من اجل تحرير أراضي الوطن الغالي من الاحتلال الأرميني.

    AZERTAG.AZ :افتتاح سبيل مياه الشرب لذكرى شهداء تالالار ببالاكن – صور
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