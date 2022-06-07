جيهون بيراموف: المستوى الحالي لعلاقاتنا الثنائية يقوم على إرادة شعبينا والعلاقات الأخوية بين قادتي البلدين

أنقرة، 7 يونيو، (أذرتاج)

نحتفل هذا العام بالذكرى الثلاثين لإقامة او بالأحرى استعادة العلاقات الدبلوماسية بين أذربيجان وتركيا. كانت جمهورية تركيا الشقيقة أول دولة تعترف باستقلال أذربيجان. إن المستوى الحالي للعلاقات بين بلدينا وشعوبنا يقوم على إرادة شعبينا والعلاقات الأخوية بين قادتي البلدين.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في كلمة القاها في حفل أقيم في أنقرة بمناسبة الذكرى الثلاثين لإقامة العلاقات الدبلوماسية مع الدول الصديقة والشقيقة.

وفي البداية، هنأ الوزير الدولة الشقيقة بتغيير اسمها الدولي إلى "تركيا" باللغات الأجنبية وقال إن تغيير الاسم الدولي للدولة الشقيقة إلى "تركيا" هو أفضل عرض لثقافة وقيم الأمة التركية.

وأكد الوزير جيهون بيراموف ان أذربيجان تقدر تقديرا عاليا بشكل كامل موقف تركيا الشقيقة القائم على القانون الدولي وخاصة خلال 44 يوما من الحرب الوطنية وما تلاها.

إن تنفيذ المشاريع الإقليمية الكبرى بالمشاركة المباشرة لبلدينا إلى جانب تطوير علاقاتنا الاقتصادية والتجارية أدى إلى تحويل أذربيجان وتركيا إلى مراكز للطاقة والنقل والخدمات اللوجستية في المنطقة. إن المشاريع الضخمة مثل خط الانابيب النفط "باكو - تبليسي – جيهان" وخط أنابيب الغاز "باكو - تبليسي – أرضروم" و"تاناب" (نقل غاز أذربيجان الطبيعي الى تركيا والى أوروبا عبر الأناضول) و"تاب" (نقل الغاز الطبيعي الأذربيجاني الى أوروبا عبر البحر الأدرياتيكي) وسكة حديد "باكو - تبليسي – قارص" وممر زنقزور وعدد من المشاريع الأخرى المنفذة على مر السنين تساهم في زيادة تعزيز العلاقات بين الشعبين.

وقال الوزير إنه تم إنجاز عمل مشترك ناجح مع منصات ومشاريع متعددة الأطراف إلى جانب كل هذا. وشدد جيهون بيراموف على الاجتماعات رفيعة المستوى التي عقدت داخل منظمة الدول التركية والقرارات المتخذة وتنفيذها وخدمتها للسلام والتقدم والازدهار في المنطقة الواسعة.