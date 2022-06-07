وزير الخارجية: أذربيجان تدعو أرمينيا لتطبيع العلاقات ولاتخاذ خطوات للتوصل الى اتفاقية سلام

باكو، 7 يونيو، أذرتاج

قال وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بايراموف في تصريح له لوكالة الأناضول على هامش زيارته أنقرة إنّ أذربيجان كان وما برح مؤيدا بانتهاج علاقات حسن الجوار مع جميع الدول ولكن أرمينيا كانت مستثنى عنها بسبب انتهاجها سياسة الاحتلال ضد أذربيجان في التسعينات من القرن السابق حيث احتلت أرمينيا 20 في المائة من أراضي أذربيجان خلال حرب قراباغ الأولى وبهذا السبب لم تجر مباحثات بشأن تطبيع العلاقات بين باكو ويريفان خلال فترة الاحتلال الأرميني.

وأضاف الوزير بايراموف أنّ أذربيجان قد وضع حدا لاحتلال الأرميني خلال حرب قراباغ الثانية مشددا على أنّ البلد ترك على مضي مدة قصيرة على ذلك ما حدث في الماضي ودعا أرمينيا لتطبيع العلاقات بين البلدين ولاتخاذ خطوات للتوصل الى اتفاقية سلام:

"ومضى عام ولم نتلق أي رد عن أرمينيا على هذه الدعوة ولكن أذربيجان قد نقل مطلع العام الجاري كتابيا الى إدارة يريفان المبادئ الرئيسية لاتفاقية سلام ممكنة بين البلدين. وأشاد المجتمع الدولي بخطوة أذربيجان هذه ما جعل مبادرات أذربيجان اتخذت سرعة وقد عقد لقاءان خلال الشهرين الأخيرين بين الرئيس إلهام علييف ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان بمبادرة رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي شارل ميشيل. "