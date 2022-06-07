جيهون بيراموف: أرمينيا بحاجة اكثر من اي طرف آخر إلى تطبيع العلاقات وإنشاء أساس للتنمية

اسطنبول، 7 يونيو، (أذرتاج)

أرمينيا هي الدولة ذات امكانيات النقل الاكثر محدودية في المنطقة وتنفيذ مشروع ممر زنقزور مهم لأرمينيا كما هو الحال بالنسبة لبلدان أخرى في المنطقة.

أفادت وكالة اذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الأذربيجاني جيهون بيراموف في مقابلة مع وكالة الأناضول على هامش زيارته الى أنقرة.

أشار الوزير إلى بعض الرسائل الإيجابية من أرمينيا فيما يتعلق بتطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا وقال: "نعتبرها خطوات إيجابية. من مصلحة جميع دول المنطقة وخاصة أرمينيا وأذربيجان المضي قدما في هذا الاتجاه. أرمينيا بحاجة اكثر من اي طرف آخر الى وضع أسس التنمية لتطبيع العلاقات مع الدول المجاورة وأذربيجان وتركيا. لأن سياستها العدوانية لم تجلب سوى الكوارث لأرمينيا في الثلاثين سنة الماضية. يجب على القيادة الأرمنية أن تفهم هذا وتتوصل إلى الاستنتاجات الصحيحة".

وتطرق الوزير إلى المحادثات حول ممر زنقزور الذي سيربط المناطق الغربية من أذربيجان برا وسكك حديدية عبر أرمينيا وقال إنه لا توجد نتائج نهائية بشأن هذه القضية حتى الآن وإن أرمينيا تواصل المماطلة تحت ذرائع مختلفة.