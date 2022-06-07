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    أذربيجان: إصابة 10 أشخاص من كورونا في 7 يونيو

    ٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٥‎]

    باكو، 7 يونيو، (أذرتاج)

    سجلت إصابة 10 أشخاص بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 7 مصابين وتوفي مصاب من الفيروس خلال 7 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و820 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و49 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و714 مريض منهم ويستمر علاج 57 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2508 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و911 ألف و894 فحص طبي.

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: إصابة 10 أشخاص من كورونا في 7 يونيو
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