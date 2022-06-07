أذربيجان: تطعيم 2340 جرعة من لقاح كورونا في 7 يونيو

باكو، 7 يونيو، (اذرتاج)

قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 2340 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 7 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 333 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و226 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1588 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و736 ألف و177 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و349 ألف و659 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و850 ألف و191 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و289 ألف و483 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 246 ألف و844.