وزير الخارجية الاذربيجاني: تكنوفيست أصبح علامة عالمية

باكو، 7 يونيو (أذرتاج)

أصبح تكنوفيست علامة عالمية. أبدت أذربيجان اهتماما كبيرا لهذا المهرجان وجاء هذا مفيدا جدا.

أفادت وكالة أذرتاج ان هذه الكلمات قالها وزير الخارجية الاذربيجاني جيهون بايراموف في مقابلة أجرتها معه وكالة الاناضول التركية.

استذكر الوزير بايراموف ان الرئيسين الاذربيجاني والتركي حضرا معا مهرجان "تكنوفيست أذربيجان". وأضاف ان مشاركة زعيمي كلا البلدين والرسائل التي وجهاها هناك الى العالم وجودة العرض وحجمه، حسب رأيي، نموذج للنتائج المستخلصة من الوحدة بين تركيا وأذربيجان.