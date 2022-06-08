باكو، 8 أبريل، (أذرتاج) يشارك العسكريون الاذربيجانيون في تدريبات "Efes-2022" في تركيا. أفادت وكالة اذرتاج ان وزارة الدفاع القومي التركي نشرت في حسابها الرسمي في تويتر. يشارك جنود من مقدونيا الشمالية ودول أخرى إلى جانب العسكريين الأذربيجانيين في التدريبات.

AZERTAG.AZ : عسكريون أذربيجانيون يشاركون في تدريبات "Efes-2022" في تركيا

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