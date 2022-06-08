طهران، 8 يونيو، (اذرتاج) انحرف قطار عن سكته قرب مدينة طبس خلال رحلة بين مدينتي مشهد ويزد الايرانيتين. أفادت وكالة اذرتاج ان 10 أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخر بجروح في الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى. ما زالت عمليات الانقاذ جارية.

AZERTAG.AZ : وفاة 10 اشخاص في انحراف قطار عن سكته في إيران

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