  • الرئيسية
    • / أخبار عالمية

    أخبار عالمية


    وفاة 10 اشخاص في انحراف قطار عن سكته في إيران

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٢:٣٢]

    طهران، 8 يونيو، (اذرتاج)

    انحرف قطار عن سكته قرب مدينة طبس خلال رحلة بين مدينتي مشهد ويزد الايرانيتين.

    أفادت وكالة اذرتاج ان 10 أشخاص قتلوا وأصيب 12 آخر بجروح في الحادث وتم نقل المصابين إلى المستشفى.

    ما زالت عمليات الانقاذ جارية.

     

    AZERTAG.AZ :وفاة 10 اشخاص في انحراف قطار عن سكته في إيران
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٩:٢٠]
    الأمانة العامة للتعاون الإسلامي تقترح بتفعيل محكمة العدل الإسلامي
    ٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٥‎٦]
     المغرب.. د. منير القادري يبرز أهمية ذكر الله في تزكية النفس
    ٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤١]
    اختتام أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة
    ٠٥‎.٠٦.٢٠٢٢ [٢١:٤١]
    انطلاق أعمال المؤتمر الرابع لمنظمة التعاون الإسلامي حول الوساطة في جدة
    وفاة 10 اشخاص في انحراف قطار عن سكته في إيران