باكو، 8 يونيو، أذرتاج تفقد رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف الظروف المهيأة لدى متنزه تشمْبَرَكند الجديد بحي صبائل للعاصمة باكو. قدم رئيس السلطة التنفيذية للعاصمة باكو ايلدار عزيزوف معلومات حول الاعمال المنفذة في المتنزه. ووضع المتنزه على مساحة 4 هيكتارات وغرست 50 الف عدد من مختلف أنواع الأشجار والشجيرات والزهور وجسور عدة بطولها العام 147 متر وطرق برية للمشاة على طول 1200 متر. شاهد الرئيس إلهام علييف معالم العاصمة من المتنزه الجديد.

AZERTAG.AZ : الرئيس إلهام علييف يتفقد الظروف المهيأة لدى متنزه تشمْبَرَكند بالعاصمة باكو

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