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    اقتصاد


    تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأذربيجانيين والباكستانيين

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٢]

    باكو، 8 يونيو، (أذرتاج)

    تم عقد مؤتمر الأعمال الأذربيجاني الباكستاني في باكو بدعم وزارة الاقتصاد وتنظيم مشترك لصندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) وغرفة إسلام أباد للتجارة والصناعة.

    أفادت وكالة اذرتاج نقلا عن وكالة تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأذربيجانية ان مسؤولين من كلا البلدين وأكثر من 50 رجل أعمال شاركوا في المؤتمر.

    ألقى كلمة في المؤتمر نائب وزير الاقتصاد الاذربيجاني صاحب محمدوف ورئيس صندوق ترويج التصدير والاستثمارات في أذربيجان (اذبرومو) يوسف عبداللايف وسفير باكستان لدى أذربيجان بلال حياء ورئيس غرفة التعاون الاقتصادي الأذربيجانية الباكستانية خُرَّم بهاتي ورئيس غرفة إسلام أباد للتجارة والصناعة محمد شكيل منير.

    AZERTAG.AZ :تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأذربيجانيين والباكستانيين
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    تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأذربيجانيين والباكستانيين تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأذربيجانيين والباكستانيين تبادل الخبرات بين رجال الأعمال الأذربيجانيين والباكستانيين