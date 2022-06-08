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    أذربيجان: 12 إصابة بكورونا في 8 يونيو

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٧]

    باكو، 8 يونيو، (اذرتاج)

    سجلت إصابة 12 شخصا بفيروس كورونا المستجد في أذربيجان وتعافى 14 مصابا من الفيروس خلال 8 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لدى مجلس الوزراء انه تم تسجيل 792 ألف و832 حالة اصابة في البلد الى الآن وتعافى 783 ألف و63 مصابا منهم بالعلاج وتوفي 9 آلاف و714 مريض منهم ويستمر علاج 55 مريضا حاليا لدى المستشفيات الخاصة.

    ويبلغ عدد الفحوص الطبية لاكتشاف حالات الاصابة الجديدة خلال اليوم الأخير 2706 فحص طبي فيما كان عدد الفحوص الطبية عامة الى الحين 6 ملايين و914 ألف و600 فحص طبي.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: 12 إصابة بكورونا في 8 يونيو
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