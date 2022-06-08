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    أذربيجان: تطعيم 1772 جرعة من لقاح كورونا في 8 يونيو

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:١٨]

    باكو، 8 يونيو، (اذرتاج)

    قال مقر العمليات لدى مجلس الوزراء الأذربيجاني إن 1772 جرعة من لقاح كورونا تم تطعيمها في أذربيجان في 8 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن مقر العمليات لمجلس الوزراء أن 245 شخص تلقوا الجرعات ضمن المرحلة الاولى و149 شخص ضمن المرحلة الثانية. وتلقى 1234 شخص الجرعة الثالثة التنشيطية من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

    ويبلغ عدد جرعات اللقاح المطعمة الى الحين في البلد 13 مليونا و737 ألف و949 جرعة ضد فيروس كورونا المستجد ومنهم 5 ملايين و349 ألف و904 شخص تم تطعيمهم في المرحلة الأولى و4 ملايين و850 ألف و340 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثانية و3 ملايين و290 ألف و717 شخص تم تطعيمهم ضمن المرحلة الثالثة. بلغ عدد التطعيمات المعززة بعد نتيجة إيجابية 246 ألف و988.

     

    AZERTAG.AZ :أذربيجان: تطعيم 1772 جرعة من لقاح كورونا في 8 يونيو
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