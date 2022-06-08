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    الأمن الغذائي يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحم الطير من الولايات المتحدة واسكتلندا وغينيا

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤١]

    باكو، 8 يونيو، أذرتاج

    تواصل وكالة الأمن الغذائي تدابير الرقابة على المنتجات الغذائية المستورد الى البلد.

    أفادت أذرتاج عن بيان الوكالة أن منظمة الصحة الحيوانية أعلنت ظهور إنفلونزا الطيور الخطيرة في ولاية كارولينا الشمالية الأمريكية وجزر شتلاند الأسكتلندية وولاية كينديا في غينيا.

    وقررت الأمن الغذائي بحظر استيراد لحم الطير والمعدات المستخدمة في حفظ الطيور وتقطيعها وتجهيزها وأعلاف الدواجن ومضافات أعلاف الدواجن من المناطق المذكورة مع إشعار جهاز الجمارك بالأمر طالبة بتشديد إجراءات الفحص والتفتيش بحق مراكب النقل القادمة من البلاد المشار اليها او تعبر أراضي البلد بالترانزيت.

    AZERTAG.AZ :الأمن الغذائي يحظر مؤقتا استيراد جميع أنواع لحم الطير من الولايات المتحدة واسكتلندا وغينيا
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