  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع والأمن والفساد يستقبل أعضاء اللجنة البرلمانية الإيرانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]

    باكو، 8 يونيو، أذرتاج

    استقبل رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع والأمن والفساد ضيافت عسكروف 8 يونيو اليوم أعضاء اللجنة البرلمانية الإيرانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية على هامش زيارتهم باكو.

    قال المجلس الوطني في بيان إنّ الطرفين أكدا على الجهود المشتركة الرامية الى تنمية ممرات النقل مع الإشارة الى ضرورة تعزيز السلام والتنمية الاقتصادية في المنطقة مع مناقشة مسائل توسيع التعاون بين أذربيجان وإيران في عدد كبير من المجالات بما فيه العلاقات البرلمانية وتطهير الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام.

    AZERTAG.AZ :رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع والأمن والفساد يستقبل أعضاء اللجنة البرلمانية الإيرانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٥‎١]
    رئيسة المجلس الوطني يستقبل سفير تشيلي في باكو
    ٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٩:٠١]
    وزير الخارجية الاذربيجاني: تكنوفيست أصبح علامة عالمية
    ٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٠٨]
    جيهون بيراموف: أرمينيا بحاجة اكثر من اي طرف آخر إلى تطبيع العلاقات وإنشاء أساس للتنمية
    ٠٧.٠٦.٢٠٢٢ [١٦:١٢]
    وزير الخارجية: أذربيجان تدعو أرمينيا لتطبيع العلاقات ولاتخاذ خطوات للتوصل الى اتفاقية سلام
    رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع والأمن والفساد يستقبل أعضاء اللجنة البرلمانية الإيرانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية