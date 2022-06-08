رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع والأمن والفساد يستقبل أعضاء اللجنة البرلمانية الإيرانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية
AzerTAg.az
٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٤٦]
باكو، 8 يونيو، أذرتاج
استقبل رئيس اللجنة البرلمانية لشؤون الدفاع والأمن والفساد ضيافت عسكروف 8 يونيو اليوم أعضاء اللجنة البرلمانية الإيرانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية على هامش زيارتهم باكو.
قال المجلس الوطني في بيان إنّ الطرفين أكدا على الجهود المشتركة الرامية الى تنمية ممرات النقل مع الإشارة الى ضرورة تعزيز السلام والتنمية الاقتصادية في المنطقة مع مناقشة مسائل توسيع التعاون بين أذربيجان وإيران في عدد كبير من المجالات بما فيه العلاقات البرلمانية وتطهير الأراضي المحررة من الاحتلال الأرميني من الألغام.
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