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    سياسة


    رئيسة المجلس الوطني يستقبل سفير تشيلي في باكو

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٥‎١]

    باكو، 8 يونيو، أذرتاج

    استقبلت رئيسة المجلس الوطني صاحبة غفاروفا 8 يونيو اليوم سفير تشيلي في باكو رودريغو أركوس.

    وأشار الطرفان في اللقاء الى أنّ تطوير العلاقات بين البلدين في جميع المجالات يأتي بما فيه نفع لكلا الجانبين.

    كما تبادل الطرفان في اللقاء وجهات نظر حول المزيد من تطوير العلاقات البرلمانية وحول فرص تعاون جديدة.

    AZERTAG.AZ :رئيسة المجلس الوطني يستقبل سفير تشيلي في باكو
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