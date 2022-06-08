رئيس تركيا يتابع مناورات "أفس ـ 2022" الدولية
AzerTAg.az
٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٠٦]
باكو، 8 يونيو (أذرتاج)
سيتابع رئيس تركيا رجب طيب اردوغان مناورات "أفس ـ 2022" في ولاية إزمير غربي تركيا في 9 يونيو.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمناورات "افس 2022" ان الرئيس التركي سيلقي كلمة في اطار الحدث في آخر يوم المناورات غدا.
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