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    رئيس تركيا يتابع مناورات "أفس ـ 2022" الدولية

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٠٦]

    باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

    سيتابع رئيس تركيا رجب طيب اردوغان مناورات "أفس ـ 2022" في ولاية إزمير غربي تركيا في 9 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمناورات "افس 2022" ان الرئيس التركي سيلقي كلمة في اطار الحدث في آخر يوم المناورات غدا.

    AZERTAG.AZ :رئيس تركيا يتابع مناورات "أفس ـ 2022" الدولية
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