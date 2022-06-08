رئيس تركيا يتابع مناورات "أفس ـ 2022" الدولية

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

سيتابع رئيس تركيا رجب طيب اردوغان مناورات "أفس ـ 2022" في ولاية إزمير غربي تركيا في 9 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لمناورات "افس 2022" ان الرئيس التركي سيلقي كلمة في اطار الحدث في آخر يوم المناورات غدا.