باكو، 8 يونيو (أذرتاج) التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع نظيره القيرغيزي الجنرال باكتيبيك بكبولاتوف في 8 يونيو بمدينة ازمير التركية. أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجرا في اللقاء تبادل الآراء حول مجالات التعاون العسكري والتعليم العسكري بين البلدين وكذلك المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

AZERTAG.AZ : لقاء ثنائي بين وزيري دفاع أذربيجان وقرغزستان

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