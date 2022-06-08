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    سياسة


    لقاء ثنائي بين وزيري دفاع أذربيجان وقرغزستان

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٠٧]

    باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف مع نظيره القيرغيزي الجنرال باكتيبيك بكبولاتوف في 8 يونيو بمدينة ازمير التركية.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين اجرا في اللقاء تبادل الآراء حول مجالات التعاون العسكري والتعليم العسكري بين البلدين وكذلك المسائل الأخرى ذات الاهتمام المشترك.

    AZERTAG.AZ :لقاء ثنائي بين وزيري دفاع أذربيجان وقرغزستان
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