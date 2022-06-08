وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي وزير الدفاع الوطني التركي في ازمير

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

التقى وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار مع نظيره الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف على هامش زيارته الى مدينة ازمير لمتابعة مناورات "افس 2022" الدولية في 8 يونيو.

أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء سبل تطوير التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليم العسكري وغيرها، مع الإشادة بالتجربة التي يكتسبها العسكريون في المناورات المشتركة.