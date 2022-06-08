وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي وزير الدفاع الوطني التركي في ازمير
AzerTAg.az
٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٢٥]
باكو، 8 يونيو (أذرتاج)
التقى وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار مع نظيره الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف على هامش زيارته الى مدينة ازمير لمتابعة مناورات "افس 2022" الدولية في 8 يونيو.
أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء سبل تطوير التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليم العسكري وغيرها، مع الإشادة بالتجربة التي يكتسبها العسكريون في المناورات المشتركة.
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