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    سياسة


    وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي وزير الدفاع الوطني التركي في ازمير

    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٢٥‎]

    باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

    التقى وزير الدفاع الوطني التركي خلوصي آكار مع نظيره الاذربيجاني الجنرال ذاكر حسنوف على هامش زيارته الى مدينة ازمير لمتابعة مناورات "افس 2022" الدولية في 8 يونيو.

    أفادت وكالة أذرتاج ان الطرفين ناقشا في اللقاء سبل تطوير التعاون في المجالات العسكرية والعسكرية الفنية والتعليم العسكري وغيرها، مع الإشادة بالتجربة التي يكتسبها العسكريون في المناورات المشتركة.

    AZERTAG.AZ :وزير الدفاع الاذربيجاني يلتقي وزير الدفاع الوطني التركي في ازمير
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