انطلاق التصفيات التمهيدية لمسابقة "راشد بن محمد لأجمل ترتيل"

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

أعلنت جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم عن انطلاقة التصفيات التمهيدية لمسابقة الشيخ راشد بن محمد آل مكتوم لأجمل ترتيل في دورتها الخامسة عشرة 1443 هـ /2022 التي بدأت اليوم الأربعاء، حسبما قال الصحفي المغربي عبد العزيز أغراز لمراسل اذرتاج.

حسبما أفادت صحيفة "الامارات اليوم" ان مستشار حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة المستشار إبراهيم محمد بوملحه ذكر بأن هذه الدورة شهدت مشاركة غير مسبوقة منذ تأسيس المسابقة قبل 15 عاما إذ وصل عدد الذين ترشحوا للمشاركة في المسابقة في جميع الفئات ما يقارب الألف مرشح منهم توزعوا للتنافس على الترشح لفئات المسابقة الخمس وهي فئة البراعم وهم الذين لا تتجاوز أعمارهم ثلاثة عشرة سنة و فئة الفتيان وهم الذين تتراوح أعمارهم بين الثالثة عشرة والخامسة والعشرين وفئة الشباب وهم الذين تتجاوز أعمارهم الخامسة والعشرين وفئة أئمة المساجد والوعاظ والخطباء ومقيمي الشعائر في دولة الإمارات العربية المتحدة و فئة الآذان.

وأضاف بوملحه بأن اللجنة المنظمة قد قررت بدء المسابقة النهائية لجميع الفئات يوم الثامن عشر من الشهر الجاري بحيث يتم تخصيص يوم لكل فئة بينما سيقام الحفل الختامي بمقر الجائزة بتاريخ 25 يونيو الجاري بمشيئة الله تعالى.