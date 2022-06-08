احتفاءً باليوم العالمي للأرشيف.. ندوة دولية عن الأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية

باكو، 8 يونيو (أذرتاج)

تستضيف العاصمة السعودية الرياض غداً الخميس ندوة علمية عن الأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية بمشاركة دولية واسعة، وذلك احتفاءً باليوم العالمي للأرشيف الذي يصادف التاسع من شهر يونيو كل عام.

وتعقد الندوة التي ينظمها المركز الوطني للوثائق والمحفوظات في السعودية تحت عنوان "الأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية: التجارب المميزة والتوجهات المستقبلية".

وأوضح المشرف العام على المركز الوطني للوثائق والمحفوظات الدكتور فهد بن عبدالله السماري، أن هذه الندوة تتمحور حول تشخيص الواقع الحالي للأرشيفات الوطنية في الدول الإسلامية وتحديد العقبات التي تواجهها والاطلاع على التجارب العالمية للإفادة منها لاستشراف المستقبل وتحديد سبل النهوض بهذه الأرشيفات.

وأضاف أن الندوة ستركز على العمل على توحيد الجهود لتعزيز العمل الإسلامي المشترك، وتبادل الخبرات والتعاون الفني وعقد الندوات وورش العمل والبرامج التدريبية في مجال الأرشيف، وتحسين قدرات تلك الأرشيفات وتطويرها، مشيراً إلى أن الندوة ستشهد حضوراً إسلامياً ودولياً واسعاً، حيث سيشارك في أعمالها رئيس المجلس الدولي للأرشيف ديفيد فريكر، وأصحاب المعالي ورؤساء الأرشيفات الوطنية في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وعدد من الباحثين والمتخصصين في مجال الوثائق والأرشفة.

وبين الدكتور السماري أنَّ إقامة هذه الندوة العلمية على مستوى الدول الإسلامية، يأتي استمراراً لجهود المركز في تعزيز أواصر العلاقات مع الجهات المماثلة إقليمياً ودولياً من أجل رفع مستوى التعاون وتبادل الخبرات والكفاءات، كما ينسجم مع التوجه الذي تنتهجه المملكة العربية السعودية ممثلة في قيادتها الحكيمة الداعمة لتعزيز الريادة السعودية في مختلف المجالات، لاسيما مجال الوثائق والأرشيف.