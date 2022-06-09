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    تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 130 دولار

    ٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١١:١٧]

    باكو، 9 يونيو، (اذرتاج)

    ارتفع سعر برميل النفط الاذربيجاني.

    أفادت وكالة أذرتاج ان برميلا من النفط الاذربيجاني "آذري لايت" بيع بقيمة 130.02 دولار بعد ارتفاعه 2.08 دولار.

    يذكر انه وصل أقصى قيمة برميل النفط الاذربيجاني الى 135.99 دولار في 9 مارس خلال العام الجاري.

     

    AZERTAG.AZ :تجاوز سعر النفط الاذربيجاني 130 دولار
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