  • الرئيسية
    • / سياسة

    سياسة


    الخارجية: خطوة أرمينيا الاستفزازية تلقي بظلالها على جهود الوسطاء الدوليين

    ٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٣:٣٧]

    باكو، 9 يونيو، (أذرتاج)

    قام المدعي العام لأرمينيا في 8 يونيو بزيارة غير قانونية إلى أراضي جمهورية أذربيجان والتقى "الممثل" المزعوم للكيان غير القانوني.

    أفادت وكالة اذرتاج ان المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية الأذربيجانية أصدرت بيانا بشأن زيارة المدعي العام لأرمينيا الى الكيان غير القانوني على الأراضي المحتلة الأذربيجانية.

    وقالت وزارة الخارجية الأذربيجانية في بيان إن "هذه الخطوة ضد سيادة جمهورية أذربيجان وسلامة أراضيها وحرمة حدودها المعترف بها دوليا تقوض بشكل خطير تطبيع العلاقات بين أرمينيا وأذربيجان في فترة ما بعد الصراع وإحلال السلام والأمن في المنطقة إلى جانب انتهاك القواعد والمبادئ الأساسية للقانون الدولي.

    تظهر هذه الخطوة غير المسؤولة والاستفزازية من الجانب الأرميني مرة أخرى أن هذا البلد ليس صادقا في عملية التطبيع وكما تلقي بظلالها على جهود الوسطاء الدوليين. المسؤولية الكاملة عن هذه الخطوة الاستفزازية تقع على عاتق الجانب الأرميني".

    AZERTAG.AZ :الخارجية: خطوة أرمينيا الاستفزازية تلقي بظلالها على جهود الوسطاء الدوليين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
    رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والشؤون البرلمانية يستقبل أعضاء اللجنة البرلمانية الإيرانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية
    ٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٢٧]
    السفير الأمريكي: نشيد بمكافحة أذربيجان الإرهاب
    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [٢٢:٢٨]
    رفائيل بغيروف: أذربيجان متعددة الثقافات
    ٠٨.٠٦.٢٠٢٢ [١٧:٥‎١]
    رئيسة المجلس الوطني يستقبل سفير تشيلي في باكو
    الخارجية: خطوة أرمينيا الاستفزازية تلقي بظلالها على جهود الوسطاء الدوليين