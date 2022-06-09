السفير الأمريكي: نشيد بمكافحة أذربيجان الإرهاب

باكو، 9 يونيو، أذرتاج

قال سفير الولايات المتحدة الأمريكية في باكو اورل ليتزنبرغر في مائدة مستديرة عقدها 9 يونيو اليوم مع صحفيين إنّ عملي في أذربيجان ينتهي هذا الصيف وسرّني أن كنت سفيرا هنا وستكون العلاقات بين البلدين في المستقبل في أيد آمنة أيضا.

وقال إنّ بلاده جاهزة دائما بدعم السيادة في جنوب القوقاز.

وزاد أننا عملنا مع أذربيجان خلال الـ30 سنة الأخيرة على سيادة القانون والأمن والاقتصاد والطاقة وستؤيد الولايات المتحدة الأمريكية بضمان السلام في الـ30 سنة القادمة أيضا.

كما أشاد السفير ليتزنبرغر بمكافحة أذربيجان الإرهاب.