رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والشؤون البرلمانية يستقبل أعضاء اللجنة البرلمانية الإيرانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٤:٤٢]
باكو، 9 يونيو، أذرتاج
استقبل رئيس اللجنة البرلمانية للعلاقات الدولية والشؤون البرلمانية صمد سيدوف 9 يونيو اليوم أعضاء اللجنة البرلمانية الإيرانية لشؤون الأمن القومي والسياسة الخارجية على هامش زيارتهم باكو.
قال المجلس الوطني في بيان إنّ الطرفين أكدا على أهمية تعميق التعاون في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والنقل والإنسانية وغيرها مع مواصلة الجهود المشتركة فيها.
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