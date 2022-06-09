توران طاووس يعمل على تحقيق أول انتقال أجنبي في تاريخه
AzerTAg.az
٠٩.٠٦.٢٠٢٢ [١٥:٠٣]
طاووس، 9 يونيو، أذرتاج
يعمل نادي توران طاووس لكرة القدم الذي ارتقى الى دوري الممتاز هذا الموسم على تحقيق أول انتقال أجنبي في تاريخه.
وقال النادي في بيان إن القيادة تهتم حاليا بلاعب الوسط الألباني أدون حساني البالغ 30 عاما من العمر الذي ارتدى أخيرا قميص بارتيزاني الألباني علما بأنه لعب في إيران وتركيا أيضا.
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