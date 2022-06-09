باكو، 9 يونيو، أذرتاج نشرت وزارة الطوارئ حصاد فعالياتها على مدار اليوم. أفادت أذرتاج أن الأجهزة ذات الصلة التابعة للطوارئ تعاملت مع 47 حالة حريق و5 حالات حرجة وحالة محاولة للانتحار تلقت بلاغات عبر الخط الساخن 112 بشأنها. قالت الطوارئ في بيان إن الحرائق أخمدت على الفور بتدابير عاجلة متخذة وأنقذت حياة الناس. وأنقذت فرق الإطفاء والإنقاذ للوزارة خلال اليوم 7 أشخاص وبينهم 3 قاصرين بما فيهم شخص حاول الانتحار بتسلقه عمودا للإنارة الكهربائية في قرية فلاديميروفكا بمحافظة قوبا.

AZERTAG.AZ : الطوارئ تنشر حصاد فعالياتها خلال اليوم

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